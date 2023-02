2022 di crescita per il noleggio auto firmato Arval

In un contesto di mercato sfidante, Arval ha fatto registrare nel 2022 una crescita dell'8,3 per cento. Nei passati dodici mesi, infatti, le performance di Arval sono state superiori all'andamento del mercato con 1.592.024 veicoli noleggiati, un aumento del 5,5% di crescita organica e dell'8,3% della flotta noleggiata incluse le acquisizioni di Terberg Business Lease Group e le attività di noleggio di BCR "Nonostante un contesto complesso - ha commentato Alain Van Groenendael, presidente e Ceo di Arval - nel 2022 Arval ha continuato a supportare i propri clienti grazie a un business model resiliente e alla sua capacità di offrire soluzioni innovative. Sostenuta dalle forti ambizioni strategiche del Gruppo Bnp Paribas nel campo della mobilità, Arval proseguirà il suo percorso di sviluppo anche nel 2023, portando avanti ulteriormente la sua strategia Arval Beyond".

Anche per Arval Italia il 2022 si è chiuso con una crescita della flotta noleggiata, con 247.658 veicoli e un incremento pari all'1,8% sull'anno precedente. A trainare la crescita il segmento retail, che registra un aumento del 10% e, in particolare, il canale dei privati, che segna un +20% sull'anno precedente. In forte incremento anche la flotta Arval Mid Term che registra +45% sul 2021.

Sale esponenzialmente la quota di veicoli a basse emissioni nella flotta. Iveicoli elettrici e ibridi a fine 2022 arrivano a superare le 45.000 unità, per una crescita del 38% rispetto alla flotta 2021.

"I numeri ci dimostrano che Arval Italia prosegue nel suo percorso di crescita costante - ha spiegato Dario Casiraghi, direttore generale di Arval Italia - pur nel contesto di un mercato automotive che sta affrontando molteplici difficoltà. Per questo, ci siamo concentrati sul potenziamento del servizio offerto, sul supporto e la consulenza verso i nostri clienti, per garantire loro la mobilità di cui avevano bisogno. Allo stesso modo vediamo il risultato di tutto l'impegno profuso a favore dello sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile".