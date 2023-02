Rolls-Royce Spectre alla prova del caldo

Ha già percorso una distanza vicina ai 2 milioni di chilometri la Rolls-Royce Spectre, coupé elettrica del brand inglese. Attualmente, è sottoposta alla prova delle temperature estreme, in due località in Sud Africa: Augrabies e Franschhoek.

A queste latitudini, nei momenti più caldi, le temperature possono superare i 50°C; inoltre, nella regione meridionale l’auto può essere testata su una grande varietà di superfici, comprese le strade di campagna con tanto di ghiaia, polvere e terra. Lo scopo è quello di ottenere quei perfezionamenti marginali che vanno a produrre un miglioramento complessivo. Nello specifico, sono già state dedicate oltre 1500 ore per perfezionare la frenata rigenerativa, mentre è stato analizzato il sistema che limita il rollio mantenendo il comfort offerto dal cosiddetto "Magic Carpet Ride".

Altrettanta attenzione è stata dedicata all’illuminazione interna con tutte le fonti di luce che devono essere perfettamente coordinate per garantire un equilibrio generale del colore anche in condizioni particolari. In Sud Africa, inoltre, verrà analizzata la tenuta acustica delle guarnizioni, che tendono ad ammorbidirsi nei climi caldi, come ad indurirsi in quelli freddi, per trovare l’equilibrio ottimale. Il livello d’attenzione al prodotto è massimo, visto che viene valutato anche il suono della chiusura automatica delle porte in relazione alla velocità del processo stesso.