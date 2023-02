Per Volvo Cars 2022 di conferme verso nuove scommesse

Un 2022 di progressi strategici per Volvo Cars che oggi ha presentato i risultati finanziari dello scorso anno. In particolare, la casa automobilistica ha riportato un utile operativo, comprese le joint venture e le società collegate, di 22,3 miliardi di corone svedesi e un margine di profitto del 6,8 per cento per l'intero anno 2022.

Le grandi sfide affrontate, anche negli ultimi dodici mesi, i vincoli di fornitura prolungati, blocchi in Cina ed elevati costi di materiale e logistica durante l'anno. "Siamo riusciti a superare la pesante turbolenza dell'anno - ha commentato Jim Rowan, Ceo di Volvo Cars - e abbiamo compiuto progressi significativi sulle nostre ambizioni strategiche nel 2022, mentre abbiamo accelerato verso il nostro obiettivo di diventare una società di auto completamente elettrica entro la fine del decennio e neutrale dal clima entro il 2040".

Già a metà decennio, Volvo Cars mira a raggiungere una quota di vendita globale del 50% di auto Volvo completamente elettriche, con un'impronta di carbonio per auto inferiore del 40% e una redditività dell'8-10%. Nel 2022, le vendite di auto elettriche di Volvo sono più che raddoppiate rispetto all'anno precedente, totalizzando l'11 per cento delle vendite dell'intero anno, rispetto al 4 per cento nel 2021.

Le prestazioni delle auto con la spina dell'azienda, che includono sia auto completamente elettriche che ibride plug-in, hanno raggiunto quota 33 per cento per l'anno e del 41 per cento nel quarto trimestre. Da segnalare la performance in Brasile, Uruguay, Thailandia e Indonesia negli ultimi tre mesi. Questi mercati hanno raggiunto una quota di vendite di ricaricabili del 100% nel quarto trimestre, seguita da vicino dalla Norvegia al 98%, dall'Irlanda al 91% e dalla Svezia all'89%.

Nel 2022, i ricavi di Volvo Cars hanno raggiunto i 330,1 miliardi di Sek, in crescita del 17% rispetto all'anno precedente. Si tratta del più alto fatturato mai registrato nella storia dell'azienda. Ottimistiche, per Volvo, sono anche le previsioni sul 2023, per il quale la casa svedese prevede un miglioramento nella fornitura di semiconduttori e l'abbassamento del prezzo del litio verso la fine dell'anno.

Il 2023 sarà un anno cruciale nel processo di trasformazione dell'azienda, con il lancio di un nuovo piccolo Suv completamente elettrico e l'inizio della produzione della Volvo EX90. In generale Volvo Cars ha previsto una solida crescita a due cifre delle vendite al dettaglio nel corso di quest'anno, a condizione che non vi siano altre interruzioni impreviste a proposito di supply chain.