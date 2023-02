Mercato veicoli industriali parte in crescita

Il 2023 si apre con la conferma del trend di crescita del mercato dei veicoli industriali, già registrato negli ultimi mesi dello scorso anno. A gennaio, infatti, sono state immatricolate 2.577 unità contro le 2.200 dello stesso periodo del 2022 (+17,1%). Nel primo mese del 2023 non si arresta il buon andamento del comparto pesante di massa uguale o superiore a 16 tonnellate, che segna il +17,2% rispetto allo scorso anno. In positivo anche la fascia di peso medio-leggera sotto le 16 tonnellate, a +5,9%, così come i mezzi leggeri sotto le 6 tonnellate, che registrano nel mese appena concluso un deciso aumento dei volumi di immatricolazione (+60,4%).

"Accogliamo positivamente il primo dato di mercato del 2023, che vede il nuovo anno aprirsi sotto i migliori auspici.

La conferma del trend di crescita fatto registrare nell'ultimo semestre del 2022 è merito di una tendenziale normalizzazione delle catene di fornitura, che ha consentito una continuità di produzione ed ha assicurato un volume di consegne superiore alle aspettative", commenta Paolo A. Starace, presidente della Sezione Veicoli Industriali dell'Unrae.