Bosch Rexroth ha completato acquisizione di HydraForce

Dopo aver ricevuto l'approvazione dalle autorità antitrust, il 3 febbraio Bosch Rexroth ha completato l'acquisizione di HydraForce. L'operazione è stata pensata per espandere il volume di vendite globale nel settore dell'idraulica e forniscono una copertura più bilanciata in Europa e Nord America, promuovendo al contempo una forte crescita in Asia.

"L'acquisizione di HydraForce - ha affermato Steffen Haack, Ceo di Bosch Rexroth - amplia l'offerta di idraulica per i clienti nuovi ed esistenti, espande il nostro accesso al mercato globale attraverso canali aggiuntivi di vendita indiretta e fornisce opportunità per un'ulteriore crescita".

Mentre Bosch Rexroth offre un'ampia gamma di componenti e sistemi per l'idraulica compatta, HydraForce concentra la sua attività su valvole a cartuccia meccaniche ed elettriche e circuiti idraulici integrati. L'idraulica compatta è particolarmente utile grazie alla potenza elevata in uno spazio contenuto e alla versatilità nelle funzioni essenziali dei sistemi idraulici.

Le attività commerciali di HydraForce saranno integrate nella business unit Compact Hydraulics di Bosch Rexroth, che nel complesso impiega 3.900 collaboratori e opera in nove sedi produttive negli Stati Uniti, in Brasile, Cina, Germania, Gran Bretagna e Italia.

La direzione della business unit Compact Hydraulics sarà composta da membri di Bosch Rexroth e HydraForce. Frank Hess, attualmente Responsabile della business unit Compact Hydraulics di Bosch Rexroth, guiderà la nuova organizzazione.

"Unendo le forze di HydraForce e Bosch Rexroth - ha spiegato Hess - combineremo l'attenzione al cliente, la competenza in materia di applicazioni e il know-how imprenditoriale che ci contraddistinguono per ottenere una crescita sostenuta al di sopra del mercato. Insieme, continueremo a fornire un'ottima assistenza ed eccellenti innovazioni ai nostri clienti, svilupperemo ulteriormente i nostri già solidi rapporti con i partner e potremo offrire grandi opportunità ai nostri collaboratori".