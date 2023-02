Tesla Cybertruck, a breve l'avvio della produzione

Elon Musk ha confermato l'avvio della produzione di Tesla Cybertruck entro la fine del 2023.

Lo ha fatto utilizzando il suo social media, Twitter: "È un'auto molto difficile da costruire perchè diversa da tutte le altre ma, come già affermato pubblicamente, confermo che la produzione inizierà quest'anno." Nei giorni scorsi il patron di Tesla, com'è sua abitudine, è dovuto intervenire per tranquillizzare i molti estimatori del pick-up elettrico, preoccupati da una foto che ritraeva il muletto in fase di test privo della banda luminosa posteriore. Musk, sempre su Twitter, ha assicurato che la banda luminosa dei gruppi ottici tornerà per intero sulla versione definitiva del Cybertruck.

L'avveniristico pick-up elettrico, stando a quanto precedentemente comunicato da Tesla, dovrebbe essere proposto in tre versioni: quella d'ingresso monomotore con un'autonomia di oltre 400 km, una dual motor, oltre alla top di gamma con tre motori, autonomia superiore a 800 km e una capacità di traino di oltre 6300 Kg.