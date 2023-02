Bmw investe 800 milioni di euro per le elettriche

Il Gruppo Bmw sta spingendo sull'acceleratore della transizione energetica, visto che il 50% delle vendite globali del brand potrebbe essere rappresentato da veicoli esclusivamente elettrici prima del 2030. Per questo motivo il Gruppo continua ad investire per raggiungere l'obiettivo, come si evince dal fatto che lo stabilimento di San Luis Potosí, in Messico, in futuro produrrà modelli completamente elettrici. L'impianto in questione è entrato in funzione nel 2019, con circa 3.000 dipendenti che producono la Bmw Serie 3, la Serie 2 Coupé e la nuova M2. Con gli adeguamenti del caso, la linea sarà in grado di realizzare vetture elettriche con la batteria integrata nella struttura del veicolo. Inoltre, è previsto un aumento della forza lavoro di circa 1000 dipendenti. Milan Nedeljković, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG e responsabile della produzione, a San Luis Potosí, ha dichiarato: "Stiamo orientando sistematicamente la nostra rete di produzione verso la mobilità elettrica. In Messico, stiamo investendo 800 milioni di euro nel nostro stabilimento e creando circa 1.000 nuovi posti di lavoro". .