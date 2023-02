Xiaomi punisce fornitore infedele, ha mostrato futura auto

Il colosso cinese della telefonia Xiaomi, che si appresta a diventare anche costruttore di auto elettriche, ha dichiarato di aver imposto una sanzione di 1 milione di yuan (circa 140.000 euro) a un suo fornitore dopo dopo che questo aveva mostrato in un suo catalogo on line alcuni elementi di un modello di veicolo in arrivo.

Un portavoce ha spiegato che Xiaomi ha "affrontato seriamente il problema con una società di stampaggio con sede a Pechino che lo scorso 22 gennaio aveva mostrato pubblicamente le immagini dei paraurti anteriore e posteriore di un veicolo non ancora presentato violando un accordo di riservatezza".

Nel frattempo Xiaomi prosegue nel suo programma riservato alle auto elettriche e in particolare allo sviluppo dei sistemi di guida autonoma che, correttamente, sono un passaggio decisivo per trasformare le auto tradizionali in piattaforme di intrattenimento ed e-commerce.

Ultima mossa di Lei Jun, ceo di Xiaomi, l'ingresso nella startup Rhino Tech specializzata in sistemi informatici intelligenti di bordo, e chip per la guida autonoma di alto livello. La stessa Rhino ha 'spoilerato' (senza precisare se si tratterà di forniture per Xiaomi) che le prime consegne per prodotti di massa avverranno nel 2024.