Volkswagen Golf dopo 15 anni giù dal podio Ue. Prima la 208

Risultato storico per Stellantis che ha piazzato Peugeot 208 in vetta alla classifica 2022 delle auto nuove nei mercati Ue più Regno Unito, Norvegia, Svizzera e Islanda. Lo ha fatto spodestando la Volkswagen Golf che - come segnala un rapporto di Jato Dynamics - occupava il primo posto dal lontano 2007.

In un mercato europeo in calo del 6,2% rispetto al 2021, Stellantis ha ottenuto questa performance storica con quasi 220mila unità della 208, modello leader in Francia e nei Paesi Bassi, mentre è sul podio in Portogallo e Belux.

Ottimi risultati anche per altri brand di Stellanti nella Top ten, con la Fiat 500 sl sesto posto assoluto, con la Opel/Vauxhall Corsa al settimo e la Citroën C3 all'ottavo, a dimostrazione dealla vlidità della gamma prodotti.

Nei diversi mercati europei, Stellantis rafforza la sua leadership nel settore delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri occupano la prima posizione in in Francia, Spagna, Portogallo e in Italia. Nel nostro Paese in particolare Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 occupano i primi tre posti del podio.