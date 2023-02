Idrogeno Cummins, da pick-up Ram a impianto di Niagara Falls

Potrebbe essere fornito da Cummins, azienda americana che è praticamente sinonimo di motori diesel per veicoli pesanti, il prossimo propulsore a idrogeno per la gamma heavy duty 2500-5500 della futura generazione dei pick-up Ram di Stellantis.

La notizia che era stata anticipata in occasione della presentazione del Ram elettrico al CES di Las Vegas viene ora parzialmente confermata dalla stessa Cummins che ha diffuso notizie su una versione a idrogeno del suo popolare motore a gasolio B6.7.

Questo propulsore è la base per il 6 cilindri in linea turbodiesel 6,7 litri. utilizzato oggi nel pick-up Ram di Stellantis nelle versioni heavy duty 2500; 3500; 4500 e 5500.

L'intera industria Usa del diesel si sta preparando a una graduale eliminazione nei prossimi 15 anni ma in alcuni casi anche prima.

Il California Air Resources Board (Carb) già nel 2008 aveva stabilito che qualsiasi veicolo con motore diesel di peso superiore a 14.000 libbre (6.350 kg) e costruiti prima del 2010 non potesse più circolare sulle strade della California a partire dal primo gennaio 2023.

Inoltre il Carb ha inoltre stabilito che per operare nelle aree di scali ferroviari e porti possano essere venduti solo nuovi camion con emissioni zero entro il 2024 e che quelli diesel vadano eliminati gradualmente da quelle aree entro il 2035. Ultimo step fissato dal Carb è la data del 2045 quando i camion e gli autobus diesel dovranno 'scomparire' - ove possibile - dalle strade della California.

Spinta da queste scadenze Cummins ha sviluppato e già dimostrato come il nuovo B6.7H per impieghi medi e pesanti possa sostituire il diesel con zero emissioni di carbonio senza rinunciare a prestazioni o capacità di trasporto.

Il motore H2-ICE di Cummins - che produce 290 Cv - è dotato di un sistema di stoccaggio dell'idrogeno ad alta pressione a 700 bar che offre al veicolo un'autonomia di oltre 480 km. Secondo la società di consulenza Deloitte l'idrogeno "sarà il prossimo vettore energetico su larga scala" e Cummins si è impegnata per raggiungere successivi traguardi di rilievo.

Al ConExpo-Con/Agg 2023 di Las Vegas, che è il più grande evento al mondo nel settore dei mezzi da cantiere e per le costruzioni, Cummins presenterà in marzo la sua nuova piattaforma di motori da 15,0 litri - con potenze da 400 a 530 Cv - che può utilizzare come carburante idrogeno, biogas e gasolio di nuova formulazione.

La nuova piattaforma è progettata per il livello successivo di standard di riduzione delle emissioni e presenta un aumento significativo della densità di potenza con un kit di installazione più compatto. Ciò consente agli OEM di aumentare la capacità e la produttività delle macchine senza alcun impatto sui costi di esercizio. Il motore a idrogeno da 15,0 litri sarà disponibile con potenze da 400 a 530 CV.

Cummins sta anche operando nell'ambito della produzione di idrogeno. La società ha appena annunciato la fornitura di un elettrolizzatore Proton Exchange Membrane (Pem) da 35 mW a Linde per il suo nuovo impianto di produzione di idrogeno vicino alle Cascate del Niagara, New York, il più grande impianto di Linde negli Stati Uniti.

"Questo progetto non è solo una pietra miliare per Cummins, ma anche per la transizione energetica negli Stati Unit - afferma Amy Davis, presidente del settore New Power di Cummins - e l'aggiunta dei 35 mW di questo impianto Linde evidenzia il nostro impegno a ridimensionare l'economia dell'idrogeno verde e la nostra capacità di supportare la produzione di idrogeno rinnovabile su larga scala con innovazione al top del mercato".