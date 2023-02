Dacia, partenza sprint per le vendite nel 2023

E' stata una partenza di 2023 sprint per Dacia, che registra oltre il 95% delle vendite ai clienti privati e conclude il mese con un portafoglio clienti molto elevato. L'obiettivo dichiarato è quello di proseguire con la strategia del miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato ed offrire veicoli che soddisfino le reali esigenze dei clienti.

In particolare, a gennaio Dacia continua a crescere e si afferma come il primo brand straniero più venduto nel mercato auto privati. In questo mercato, con 7.891 immatricolazioni (+14% rispetto al 2022), il marchio registra una market share del 9,9%.

Sandero si conferma la vettura straniera più venduta nel mercato auto a privati con 3.769 immatricolazioni, conquistando la leadership del segmento B. Duster si attesta invece nella Top 3 delle autovetture vendute ai clienti privati con 3.127 immatricolazioni. Tra i Suv stranieri è al secondo posto.

Con 6.350 immatricolazioni e una market share di oltre il 46%, Dacia si conferma poi leader del mercato Gpl. La motorizzazione Eco-G 100 è la più scelta dai clienti con un mix di vendita del 70%.

"Il 2022 è stato un anno fondamentale per la nostra evoluzione - ha spiegato Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia - che ha permesso al brand di guadagnarsi un posto ben preciso nel mercato italiano, con un posizionamento chiaro e riconoscibile, anche dai clienti stessi. Oggi, la scelta dei clienti che si approcciano a Dacia non ricade più esclusivamente sul prezzo più basso, ma si concentra sulla ricerca di valore, come l'essenzialità, che è alla base della nostra filosofia".