Geely quota in borsa Lotus tramite un accordo con LVMH

La cinese Geely ha avviato il processo di quotazione al Nasdaq negli Stati Uniti del suo marchio di auto sportive Lotus attraverso una fusione con la società per scopi speciali Catterton Asia Acquisition fondata da un Gruppo di investimento sostenuto da LVMH.

In questo accordo - che prevede l'ingresso in Borsa entro la fine del 2023 - la Casa automobilistica è stata valutata 5,4 miliardi di dollari.

La fusione riguarderà Lotus Technology, che ha uno stabilimento in Cina dove è prevista la fabbricazione di suv elettrici, e L.Catterton Asia Acquisition (Lcaa) società di acquisizione per scopi speciali fondata da L. Catterton - molto vicina al colosso del lusso LVMH di Bernard Arnault - e che in Italia ha investito nei brand Etro e Pinarello.