ZF e Wolfspeed si uniscono per un progetto comune

ZF e Wolfspeed creano una partnership per realizzare un centro di Ricerca e sviluppo in Germania legato ai sistemi ed ai dispositivi al carburo di silicio.

L'intento è dare vita al più grande ed avanzato impianto produttivo al mondo, unendo le conoscenze di Wolfspeed, leader mondiale nella tecnologia al carburo di silicio, e ZF, azienda tecnologica a livello globale. La collaborazione prevede anche un investimento significativo da parte di ZF per supportare l'effettiva costruzione del sito produttivo, a Ensdorf in Germania, nel quale verranno costruiti dispositivi da 200 mm al carburo di silicio.

Si tratta di un'attività inserita nell'ambito degli Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la Microelettronica e le Tecnologie della comunicazione che dipendono dall'approvazione da parte della Commissione europea degli aiuti di Stato. , ha dichiarato: "Queste iniziative rappresentano un passo significativo verso una trasformazione industriale di successo - ha detto Holger Klein, ceo di ZF -.

Rafforzano la resilienza dell'offerta europea e, allo stesso tempo, sostengono il Green deal europeo e gli obiettivi strategici del Decennio digitale europeo".