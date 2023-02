CercaOfficina.it: nuovo aumento di capitale da 1.7 mln di euro

Nuovo round di investimento per la digital company CercaOfficina.it, società che si occupa in Italia nella digitalizzazione del settore della riparazione e manutenzione auto nel mondo Automotive, Mobility e Insurance.

Dopo quello dello scorso dicembre, la CercaOfficina.it ha varato un altro aumento di capitale di 1.7 mln di euro grazie al Lead Investor Azimut Digitech Fund, il fondo venture capital B2B che investe esclusivamente in aziende tecnologiche B2B, gestito da Azimut Libera Impresa Sgr e GELLIFY in qualità di Advisor, la holding di investimento Mazal Capital e Wing Capital. Questo incremento di liquidità permetterà alla digital company, guidata dal CEO Marco Brusamolino, di aumentare l'investimento in tecnologia, con l'obiettivo di puntare su algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale, e di incrementare le assunzioni di nuova forza lavoro.

"Siamo molto soddisfatti della chiusura di questa operazione così importante - ha dichiarato Marco Brusamolino - e della fiducia che ci è stata accordata da Azimut Digitech Fund, GELLIFY, Mazal Capital, Wing Capital e Karim Laribi che hanno partecipato all'aumento di capitale. Questo round rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il nostro obiettivo: diventare il solo e unico punto di riferimento per tutti coloro che devono occuparsi della manutenzione e riparazione di un veicolo, fornendo loro una soluzione digitale, personalizzata e immediata. Abbiamo fatto tantissimi progressi in questo ultimo anno, al fine di intraprendere un percorso di educazione al cambiamento di un settore ancora legato ad attività e logiche tradizionali. Ma c'è ancora molto da fare: ecco perché vogliamo investire, ancora di più, nella tecnologia - dal machine learning all'intelligenza artificiale e nel capitale umano, affinché le nostre piattaforme continuino ad essere leader in Italia di un settore sempre più digitale e smart.". Con il tempo, la società ha sviluppato sempre di più la propria attitudine tech, affiancando a CercaOfficina.it - che si rivolge ad automobilisti e autoriparatori - altre due piattaforme digifleet e digiclaims rivolte al mondo Fleet e Insurance, con l'obiettivo ultimo di digitalizzare tre interi settori: automotive, mobility e insurance.

La piattaforma CercaOfficina.it permette di ricevere in tempo reale preventivi personalizzati e prenotare online un appuntamento per il proprio veicolo; la piattaforma digifleet riduce tempi e costi con una gestione in outsourcing degli interventi di una flotta aziendale e/o in car sharing; infine, la piattaforma Insurtech digiclaims digitalizza i processi di claims management e minimizza i tempi di liquidazione dei sinistri.