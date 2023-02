Bmw Italia lancia i programmi di consolidamento

Un innovativo progetto di comunicazione per raccontare il modo di Bmw Italia di vedere e interpretare l'elettromobilità, in modo emozionale e passionale, attraverso la musica, la creatività e l'arte. Ma anche la celebrazione dei 50 anni dalla nascita di Bmw Italia che aprì i battenti il 30 luglio 1973 a Palazzolo di Sona (Verona) e i 20 anni di Bmw Roma che aprì i battenti nell'ottobre 2003.

Questi, e molti altri, gli appuntamenti che nel 2023 caratterizzeranno le attività della Casa di Monaco, così come è stato anticipato da Massimiliano Di Silvestre presidente e ceo di Bmw Italia durante un evento con la stampa a Courmayeur in Valle d'Aosta. "Del nostro progetto innovativo di comunicazione che stiamo finalizzando - ha detto Di Silvestre - avrete modo di apprezzarlo la prossima settimana durante la programmazione del Festival di Sanremo. Si tratta di qualcosa di straordinario ed emozionante che avrà anche uno sviluppo internazionale. Questa è l'Italian Bmw Way".

"Lo scorso anno in Italia abbiamo confermato la leadership del mercato premium a livello di Gruppo con 65.287 unità vendute, in lieve flessione (- 6,2%) rispetto all'anno precedente per la scarsa disponibilità di prodotto che ci ha condizionato soprattutto nel terzo trimestre dell'anno".

"Questo però a fronte di un'entrata ordini che è stata la migliore di sempre per Bmw Italia e che oggi ci consente di poter contare su un portafoglio molto importante per tutti i marchi del Gruppo. Confermata - ha sottolineato di Silvestre - anche la leadership di Gruppo nel segmento premium delle vetture elettrificate con una quota del 33% e 11.776 vetture vendute (+13,3% rispetto al 2021) dei marchi Bmw e Mini".

Nel 2022, un anno in cui si attendeva il lancio de nuovo sav Bmw X1 avvenuto nel quarto trimestre 2022, l'azienda ha consolidato in Italia la leadership nei segmenti di ingresso del mercato premium con il brand Mini che ha avuto risultati eccellenti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. "Con la marca Bmw - ha detto Di Silvestre - abbiamo rafforzato la nostra leadership nei segmenti medio-alti del mercato premium, dalla Serie 3 in su, a differenza dei competitor che hanno una penetrazione maggiore, cioè 6 auto su 10, della loro gamma nei segmenti d'ingresso dove noi operiamo prevalentemente con Mini".

"Questo approccio ci ha consentito da un lato di rafforzare ulteriormente il posizionamento premium di marca ad esempio con il lancio della nuova Bmw Serie 7, per la prima volta a partire dalla versione full electric o del nuovo X7, e dall'altro - ha sottolineato il ceo di Bmw Italia - di incrementare significativamente la profittabilità della rete e di Bmw Italia.

In sintesi, abbiamo venduto di più e meglio nei segmenti più prestigiosi del mercato premium presidiando con successo il settore delle piccole premium con il brand Mini.

Risultati che nascono - ha voluto ribadire Di Silvestre - "anche dal grande lavoro fatto dal team di marketing che ha supportato la direzione vendite con iniziative di grande successo. Penso alla campagna di pre-lancio della X1 con circa 4mila ordini prima del debutto sul mercato, oppure l'XEV Roadshow con 61 tappe e oltre 5mila test drive. O ancora il Bmw M Town Tour che ha toccato 40 località, coinvolgendo 32 dealer e realizzando 3.500 test drive. Da ricordare anche le partnership con AC Milan e la Federazione Italiana Tennis, il campionato M2 CS Racing e il nostro impegno al fianco del team Ceccato Motors nel Gran Turismo. Queste attività e molte altre hanno rafforzato il brand e la reputazione della marca nel nostro Paese supportando la desiderabilità dei nostri prodotti".

"Per il 2023 a livello globale e nazionale le nostre previsioni sono di consolidamento del percorso di crescita.

L'attenzione sarà chiaramente rivolta a continuare a incrementare l'elettromobilità con l'obiettivo è di arrivare almeno al 15% di veicoli elettrici sul totale delle nostre vendite mondiali alla fine dell'anno". "In Italia, in linea con quanto avverrà a livello globale, vogliamo incrementare la nostra segment share nel mercato premium, consolidare la leadership nel mercato elettrificato grazie anche al lancio della Bmw iX1 e della nuova Serie 5 disponibile per la prima volta nella versione full electric e alla nuova Bmw i4 eDrive35 che va a completare l'offerta della gamma i4".

"Vogliamo anche conquistare la leadership nel segmento delle supersportive potendo contare su prodotti straordinari come M2 Coupé ed M3 Touring particolarmente graditi dal pubblico italiano. Grande focus nostro e della rete - ha concluso il ceo di Bmw Italia - anche sulla X3 che ancora oggi è un benchmark del mercato, in attesa dell'arrivo delle nuove versioni di X5 e X6 da sempre molto apprezzate dai clienti italiani.