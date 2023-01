Nissan inaugura il nuovo magazzino ricambi In Italia

Presso il quartier generale di Nissan Italia è stato inaugurato il nuovo magazzino ricambi, sviluppato su una superficie di 10.500 metri quadri.

Si trova nel comune di Capena, in provincia di Roma, da dove partono ricambi e accessori per servire oltre 400 centri di assistenza e carrozzerie ufficiali distribuiti sul territorio nazionale, oltre agli ordini urgenti per le concessionarie Renault del centro-sud Italia. La struttura è stata realizzata in tempi record: meno di 12 mesi dalla posa della prima pietra alla piena operatività, senza aumentare i volumi all'esterno.

In linea con la visione Nissan Ambition 2030, gli obiettivi di sostenibilità hanno avuto un ruolo importante nella progettazione e costruzione del magazzino, dotato di un impianto fotovoltaico da 230 kW sul tetto. È in grado di coprire circa un quarto del fabbisogno energetico aziendale, mentre il nuovo sistema di illuminazione a led ha ridotto del 60% il consumo energetico rispetto alle tradizionali lampade fluorescenti.

In parallelo è stato aggiornato anche l'impianto di condizionamento, con sette pompe di calore di ultima generazione che garantiscono la temperatura interna ottimale in ogni periodo dell'anno, permettendo di avere un risparmio economico superiore al 40% rispetto a un impianto a gas.

"Il magazzino ricambi di Nissan Italia è stato a lungo la pietra miliare delle nostre operazioni nel Paese - ha detto Leon Dorssers, senior vice president Marketing & Sales di Nissan - Con un nuovo layout e processi più efficienti, sono entusiasta che il magazzino continui a migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti ed essere un punto di riferimento di eccellenza nel settore per la distribuzione di ricambi e accessori".