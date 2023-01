Mercedes porta la guida autonoma di livello 3 negli USA

La guida autonoma di livello 3 arriva negli Stati Uniti, precisamente nel Nevada, dove è conforme alle normative statali, grazie a Mercedes.

Il sistema può gestire la dinamica del veicolo nei tratti autostradali ad elevata densità di traffico, fino ad una velocità di 65 km/h, avvertendo il conducente della disponibilità d'utilizzo quando la situazione di marcia risulta idonea, mediante i comandi d'attivazione sul volante.

Oltre a controllare la distanza di sicurezza, e a far rimanere l'auto nella propria corsia, è capace di compiere manovre evasive e di frenata, sempre nella corsia di marcia della vettura, in totale autonomia.

Per poter garantire la guida autonoma di livello 3, il drive pilot sfrutta i sensori LiDAR, una telecamera nel lunotto posteriore, dei microfoni per rilevare la presenza dei veicoli di emergenza, ed un sensore di umidità stradale.

Durante la marcia con guida autonoma, il conducente ha la libertà di distogliere la mente dal traffico e sul display centrale possono essere visualizzate applicazioni che, normalmente, rimangono bloccate durante la guida "convenzionale".

Il drive pilot con queste caratteristiche sarà disponibile, nel mercato statunitense, come optional per Classe S ed EQS MY 2024, e le prime vetture con questo dispositivo saranno consegnate ai clienti nella seconda metà del 2023.