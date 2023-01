Hi Lex Chiavari chiude in utile grazie a commesse

Chiude in utile Hi-Lex Italia, azienda con sede a Chiavari specializzata in alzacristalli, moduli porta e cavi di controllo per l'industria automobilistica. Il 2022 è stato un anno particolarmente complicato: iniziato con una vertenza sindacale che ha riguardato una ventina di lavoratori a rischio esubero sugli strascichi della crisi Covid e la crisi del comparto dell'automotive, Hi-Lex è riuscita a risollevarsi nel secondo semestre con alcune commesse importanti che hanno consentito di chiudere il bilancio a +243 mila euro, con un valore di produzione che ha superato il 53 milioni di euro e un incremento di fatturato del 9%.

"La nostra performance è tra le migliori dell'intero gruppo Hi-Lex" - commenta il ceo dello stabilimento italiano della multinazionale giapponese Paolo Pajardi -. Il fatto che il mercato post covid abbia evidenziato ulteriori elementi di difficoltà dà ancora più valore al risultato ottenuto, merito del lavoro, delle competenze e dell'impegno di tutti i dipendenti". Pajardi ricorda come questo risultato sia legato anche agli investimenti fatti proprio nel 2022 dall'azienda che ha destinato 1.8 milioni di euro in diverse iniziative tra le quali emergono le nuove linee di produzione e la climatizzazione delle aree di lavoro. "Le difficoltà e le incertezze rimangono - ha concluso Pajardi -, legate soprattutto alla carenza di microchip, ma in termini di fatturato il nuovo anno è iniziato in modo positivo se paragonato allo stesso periodo del 2022".

Hi-Lex Italy è fornitore di alcuni tra i più importanti produttori di automobili come Alfa Romeo, Audi, BMW, Ferrari, Fiat, Jeep, Lamborghini, Lancia, Maserati. Nel mese di dicembre anche Aston Martin ha scelto per la prima volta di affidarsi alla tecnologia dello stabilimento italiano.