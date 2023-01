Stm: Chery, grande attenzione sull'auto e sull'industria

Stm continuerà a "sviluppare la propria strategia" nel corso dell'anno con "una grande attenzione sul settore dell'auto e su quello industriale come fornitore di ampia gamma". Lo ha detto agli analisti finanziari il presidente e amministratore delegato Jean-Marc Chery presentando i conti del 2022.

Il gruppo manterrà un "approccio selettivo" sull'elettronica personale, i componenti per le comunicazioni e le periferiche per i computer. "Abbiamo iniziato l'anno con un portafoglio ordini arretrato (backlog) superiore a quello dell'inizio del 2022". Chery prevede per il 2023 ricavi "compresi tra 16,8 miliardi di dollari e 17,8 miliardi di dollari" (tra 15,39 e 16,3 miliardi di euro). Lo afferma sottolineando la previsione è basata "sulla forte domanda da parte dei nostri clienti e sull'accresciuta capacità manifatturiera".

"Abbiamo in programma - aggiunge - di investire circa 4 miliardi di dollari (3,66 miliardi euro) prevalentemente per espandere i nostri stabilimenti di fette di silicio da 300 millimetri e la nostra capacità manifatturiera nel carburo di silicio, compresa la nostra iniziativa nei substrati". Il carburo di silicio è diventato negli ultimi anni una componente essenziale per l'auto elettrica. Cherye ha sottolineato che nel quarto trimestre del 2022 i ricavi e il margine lordo "sono stati superiori al punto intermedio della guidance", mentre quelli dell'intero esercizio sono stati "trainati da una forte domanda nei settori automotive e industriale e dai programmi in corso con i nostri clienti". Nel corso dell'anno il colosso italo-francese dei semiconduttori ha investito "3,52 miliardi di dollari in spese in conto capitale" (3,22 mld euro) con un "free cash flow di 1,59 miliardi di dollari" (1,46 mld euro).