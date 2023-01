Peugeot espande gli orizzonti elettrici con l'e-lion project

Con l'e-lion project Peugeot adegua il processo di elettrificazione alle esigenze di un mondo in continuo cambiamento.

Si tratta di un progetto che coinvolge diversi aspetti, dai servizi, all'obiettivo di divenire carbon neutral entro il 2038.

Un'evoluzione che non può prescindere dall'aggiornamento della gamma, nella quale, entro il 2025, ci sarà una versione elettrica per ogni modello.

Infatti, nei prossimi due anni arriveranno 5 nuovi modelli a batteria.

Si tratta di E-308, E-308 SW, che tra l'altro sarà la prima SW elettrica nel Vecchio Continente, E-408, E-3008 ed E-5008.

Le varianti elettriche di 308 e 308 SW saranno spinte da un motore di ultima generazione che erogherà 156 CV di potenza, avranno un'autonomia, secondo il ciclo WLTP, di oltre 400 km, con un consumo medio di energia di 12,7 kWh/100km.

La sostenibilità passa anche attraverso l'adozione di sedili più sottili, di tessuti più leggeri, dall'assenza di cromature, e mediante una maggiore efficienza elettrica.

Al centro di tutto c'è il cliente, che può subito identificare i tratti distintivi di una Peugeot, come la firma luminosa a 3 artigli; può beneficiare di una guida agile e istintiva, e della tecnologia elettrica del brand.

Inoltre, può sfruttare delle formule come Easy to buy Easy to charge, ed Easy to plan, per avere un'offerta completa di tutti gli accessori, ricarica compresa; l'istallazione di una wallbox domestica e l'accesso all'energia al consumo tramite una card; ed un'app per pianificare i viaggi e le relative ricariche durante il percorso.

Un altro aspetto, non meno importante, riguarda l'accessibilità delle auto elettriche a livello finanziario, mediante 2 offerte che prendono spunto dal mondo degli smartphone.

Peugeot As You Go rappresenta un'offerta, per ora disponibile in Francia, che, nel prossimo futuro, potrebbe approdare su altri mercati ad essere esteso a tutta la gamma.

In sostanza, si tratta di un pagamento mensile, comprensivo di un determinato quantitativo di chilometri, che consente di avere la E-208 al costo di 150 euro al mese con 500 km inclusi, e prevede una spesa di 7 centesimi al km per ogni chilometro ulteriore percorso al raggiungimento della soglia prestabilita.

Peugeot Your Way, invece, racchiude in un unico pagamento mensile il noleggio dell'auto, tutti i servizi di assistenza e manutenzione, l'assicurazione e la ricarica, senza i vincoli di un contratto telefonico.

Infatti, consente ai clienti di cambiare l'auto o restituirla qualora le circostanze portassero a queste necessità.

L'ultimo tassello riguarda l'economia circolare, che passa attraverso la progettazione di veicoli che durano più a lungo, l'utilizzo di quantità crescenti di materiali riciclati, il ricondizionamento di auto e pezzi di ricambio, e la riconversione di modelli con un passato alle spalle in auto a batteria.