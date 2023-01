Nissan: 3 tagliandi ed assicurazione compresi nel prezzo

Arriva la nuova formula di finanziamento Intelligent Buy Power di Nissan, che può essere abbinata a Micra, Juke, Qashqai e X-Trail ed offre diversi vantaggi.

Nello specifico, comprende 3 tagliandi gratuiti, ed i costi dei ricambi per la manutenzione ordinaria e della manodopera nella rata mensile.

Inoltre, ingloba un ricco pacchetto assicurativo che copre furto, incendio, eventi naturali, atti vandalici, la protezione per gli pneumatici, ed annovera l'assistenza stradale e la vettura di cortesia.

Mediante una piccola integrazione alla rata, è possibile aggiungere l'estensione di garanzia Nissan Extesa.

Sul crossover di segmento C, la Qashqai, con circa 25 euro ulteriori per ogni mensilità, la garanzia viene estesa da 3 anni o 100.000 km a 5 anni o 150.000 km.

Nissan cambia anche la modalità di prenotazione degli appuntamenti in officina, mediante il nuovo servizio online presente sul sito Nissan.it.

Entrando nella sezione "Prenota l'assistenza Nissan", del menu clienti, è possibile inserire i dati della vettura e scegliere il centro di assistenza Nissan più comodo da raggiungere.