Lamborghini consegna le prime Urus S

Prendono il via le prime consegne del Suv Lamborghini Urus S, la vettura a ruote alte che ha raccolto il testimone dalla Urus, ed è affiancata in gamma dalla Urus Performante.

Nella Urus S convivono l'attitudine per il lifestyle con la versatilità delle doti dinamiche capaci di fare la differenza su ogni percorso ed in qualsiasi condizione.

Sotto il profilo del design, la Urus S introduce specifici e sofisticati perfezionamenti tesi a rafforzare il carattere sportivo e l'eleganza del Suv made in Sant'Agata Bolognese.

Con un incremento dei colori disponibili, delle alternative per le finiture dei cerchi, e delle personalizzazioni dei dettagli interni ed esterni, la Urus S fornisce un'ampia gamma di soluzioni per vestirla in maniera sobria, elegante, o particolarmente sportiva.

Gli Style Package, che combinano il colore della carrozzeria, il nero lucido, un design specifico del paraurti anteriore e componenti in fibra di carbonio in finitura lucida e opaca, presentano cinque ulteriori opzioni di configurazione.

Rinnovata totalmente anche l'offerta di colori e finiture per l'abitacolo, con il nuovo motivo delle cuciture, denominato Performante Trim, presente sia sul nuovo allestimento Bicolore Sportivo, che per la nuova opzione di interni Bicolore Sophisticated. A completare il quadro arrivano le nuove soluzioni cromatiche rappresentate dal Blu Leandro e dal Verde Aura, che si aggiungono ai colori cuoio, crema e marrone.

Mitja Borkert, head of design di Automobili Lamborghini, ha dichiarato: "Con il rinnovo del design con la Urus S vogliamo sottolinearne il carattere elegante ma sportivo e stiamo creando maggiori opportunità per i nostri clienti di personalizzare la propria vettura".