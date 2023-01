Dacia guarda al futuro dall'alto dei risultati 2022

La gamma completa di Dacia punta alla ricerca di valore, tra essenzialità, design e la ricerca del miglior rapporto tra qualità e prezzo dei suoi modelli.

L'occasione per presentare un bilancio 2022 e qualche previsione per il prossimo periodo, è stata quella della presentazione del primo show-room Dacia eco-smart, a Castellanza, in provincia di Varese, nella concessionaria Renault e Dacia Paglini.

Nel 2022, hanno fatto sapere da Dacia, sempre più clienti si sono affidati al marchio automobilistico, consentendogli di conquistare una quota di mercato a privati record dell'8,3% e di posizionarsi sul podio come 3° brand straniero più venduto a privati.

Se Sandero si attesta come vettura straniera più venduta in assoluto nel mercato auto, Duster si posiziona all'interno delle prime 5 vetture più vendute a privati ed è la terza vettura straniera più venduta su questo canale. La city car elettrica Spring, invece, guadagna il primo posto come vettura più venduta a privati su questa alimentazione. Jogger, nella gamma Dacia da meno di un anno, dal canto suo registra oltre 8.000 ordini e più di 6.000 immatricolazioni.

Nel 2023 Dacia si presenterà con molte novità, a partire dal lancio di Jogger Hybrid 140, prima motorizzazione ibrida della gamma, Spring Extreme con motore Electric 65, versione top di gamma in stile outdoor con motore elettrico più potente, oltre all'introduzione in gamma dell'allestimento Extreme che sarà presentato su tutti i modelli (ad esclusione di Sandero Streetway) nel primo semestre dell'anno.

Nel 2022, la rete Dacia ha poi iniziato progressivamente un rinnovamento nel suo look, implementando la nuova identità visiva, per accompagnare lo sviluppo della marca e della sua gamma di prodotti. Grazie alla nuova identità, Dacia rafforza anche la visibilità esterna e la modernità degli spazi espositivi della sua rete.

Entro la fine del 2024, il 100% della rete Dacia sarà completata con la nuova visual identity e i nuovi arredi per accogliere un ospite atteso, ovvero il Suv Dacia del segmento C che porterà il nome di Bigster.

"Con le performance record del 2022 - ha commentato Guido Tocci, managing director Dacia Italia - Dacia afferma la sua maturità nel mercato italiano. Al di là dei risultati, più che positivi, i clienti oggi riconoscono il nostro valore ed apprezzano il nostro approccio semplice e trasparente, oltre alla nostra offerta di vetture moderne che rispondono alle reali esigenze di chi entra nelle nostre concessionarie".