Soluzioni a misura di cliente con MG Finance

MG Finance, frutto del sodalizio tra SAIC Motor Italy e Santander Consumer Bank, è il brand deputato a proporre le soluzioni finanziarie dedicate ai clienti MG.

Con l'intento di incrementare la performance commerciale dei modelli di punta MG, HS ed MG 4 Electric, per il primo trimestre 2023 MG Finance lancia MG BOOST.

Si tratta di un prodotto finanziario rivolto a diverse tipologie di clienti; infatti, è appannaggio di chi ha intenzione di effettuare un finanziamento convenzionale, ma può soddisfare anche quella tipologia d'acquirente che propende per un sistema di acquisto che include l'identificazione del valore futuro garantito.

Nello specifico, MG BOOST prevede la formula MG BOOST CLASSIC, con finanziamento senza assicurazione, ed MG BOOST TOP, che affianca al finanziamento una polizza assicurativa Furto & incendio o Credit Life.

Entrambe le soluzioni finanziarie vanno ad aggiungersi agli incentivi governativi e, quando previsti, all'MG Bonus, per offrire un extra vantaggio complessivo che può arrivare fino a 1.450 euro.

Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager di Saic Motor Italy ha dichiarato: "La nostra captive Santander Consumer Bank rappresenta un prezioso alleato che ci affianca per mettere a punto soluzioni finanziarie a vantaggio dei clienti che scelgono i nostri prodotti".