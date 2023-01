Cina, Faw Group incrementa vendite 2022 brand lusso Hongqi

Faw Group, che è il principale produttore automobilistico cinese, nel 2022 ha raggiunto un volume di vendite pari ai 3,2 milioni di veicoli e - come ha sottolineato in una conferenza stampa - punta a progredire rapidamente toccando alla fine dell'anno in corso la quota 4 milioni di immatricolazioni con una crescita del 24,8%.

Lo scorso anno, Faw Group ha realizzato un fatturato di 630 miliardi di yuan (pari a 93,22 miliardi di dollari) con un profitto di oltre 49 miliardi di yuan (7,25 miliardi di dollari).

Per quanto riguarda i singoli marchi del Gruppo, Hongqi - nota anche in Italia per il progetto di localizzazione produttiva della Silk Faw a Reggio Emilia- ha realizzato nel 2022 un volume di vendite cumulativo di 310.000 veicoli con una crescita del 3% rispetto a un anno fa.

Nel stesso periodo, FAW Jiefang - il ramo dei veicoli commerciali del Gruppo - ha immatricolato un totale di 170.000 veicoli lo scorso anno, con una quota di mercato in aumento di 1,9 punti percentuali su base annua nel segmento degli autocarri medio-pesanti.

Per quanto riguarda le esportazioni, la Casa automobilistica cinese ha spedito 35.800 veicoli all'estero fino al 2022, che corrispondono ad un aumento del 49% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Tra i veicoli programmati per il nuovo anno, sono previste 384.000 unità per i modelli 'nuova energia - cioè il 113,3%in più rispetto a un anno fa - così da realizzare un fatturato annuo di 750 miliardi di yuan (110,98 miliardi di dollari), in aumento del 19% rispetto al 2022.