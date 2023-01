AsConAuto, dati in crescita nel bilancio di fine anno

AsConAuto, l'Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli che ormai rappresenta più dell'80% cento dei concessionari italiani, chiude il bilancio 2022 in positivo a oltre 848 milioni di euro di volume di affari, corrispondente al +16,34% sul risultato dell'anno precedente nonostante l'anno appena trascorso sia stato particolarmente difficile per il mercato automotive. Lo si apprende da una nota.

Soddisfatto il presidente di AsConAuto, Roberto Scarabel che definisce il risultato economico "davvero ragguardevole in un anno per noi operatori così difficile e irto di nuovi ostacoli ci conforta nello sviluppo futuro in positivo del nostro progetto, diventato un caso esemplare anche in Europa. I concessionari sono imprenditori e investono nel loro business per ottenere risultati economici. Il nostro - prosegue - è un mercato nel quale è difficile affrontare la transizione: la clientela ha meno disponibilità economica per cambiare l'auto anche a causa dell'inflazione, del conseguente caro vita e del clima di incertezze collegato alla guerra in Ucraina. Senza considerare che oggi le auto costano di più, soprattutto quelle elettriche: gli sconti sono diminuiti per mancanza di prodotto.

La clientela italiana, di necessità, fa ricorso alla manutenzione dell'auto e l'offerta del ricambio originale è sempre più apprezzata per sicurezza e garanzie proposte. Le innovazioni fornite dal nostro sistema a un numero crescente di autoriparatori presenti sull'area geografica di riferimento - conclude - confermano un consolidato legame di fidelizzazione: un patrimonio di reputazione e di affidabilità professionale, che ci conforta nell'operare e produrre risultati crescenti. E i risultati economici ottenuti sono incoraggianti".