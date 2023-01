Dacia punta a un 2023 tra sfide e nuovi obiettivi

Dopo un 2022 che ha portato più di una soddisfazione sul piano delle vendite e degli obiettivi raggiunti, Dacia punta ora ad un nuovo anno tra sfide e conferme da rincorrere. Da inizio gennaio, l'intera gamma con la nuova visual identity Dacia è arrivata nelle concessionarie e con il prossimo ingresso in squadra di Jogger Hybrid 140, per Dacia si aprirà una nuova strada in chiave elettrificata.

Jogger Hybrid 140, infatti, sarà la prima ibrida della gamma Dacia, che l'ha già definita come la familiare ibrida più accessibile del mercato. Dotata di una tecnologia comprovata dal Gruppo Renault, Jogger Hybrid 140 comprende la trasmissione con innesto a denti senza frizione e offre ai clienti più potenza, comfort e risparmio di carburante con emissioni di CO2 a partire da 108 g / km.

Novità anche sul fronte di Spring, che con il nuovo motore Electric 65 (65 cv / 48 kW), offre più potenza, accelerazione e ripresa. Spring inaugura anche il nuovo livello di allestimento trasversale Extreme. Nel secondo trimestre, questo livello di allestimento sarà disponibile su tutta la gamma e porterà ancora oltre il concept sviluppato con successo per il lancio di Jogger, illustrando lo spirito outdoor di Dacia.

"Nel 2022 - ha commentato Xavier Martine, direttore marketing vendite e operazioni di Dacia - l'aumento dei volumi e la quota di mercato record di Dacia in Europa hanno premiato una strategia basata sull'essenziale e sulla corrispondenza dei prodotti all'utilizzo dei clienti. Nel 2023, porteremo avanti questa dinamica, in particolare con l'ampliamento dell'offerta elettrificata, pur restando fedeli al DNA di Dacia: offrire ai nostri clienti l'essenziale con il miglior rapporto prestazioni/prezzo". Da inizio 2022, Dacia ha portato avanti il piano di modernizzazione della rete di concessionari adeguandola alla nuova visual identity della Marca. Questo progetto ambizioso si prefigge lo scopo di rafforzare la visibilità e l'attrattiva dei punti di vendita e di creare un nuovo ambiente interno incentrato sui principi di funzionalità, flessibilità ed eco-responsabilità. A fine 2022, il 10% degli showroom era già stata rivisitata e la tendenza continuerà nel 2023 a un ritmo accelerato.