Xiaomi conferma, consegne elettrica Modena dal 2023

Il colosso cinese degli smartphone Xiaomi farà debuttare la sua berlina elettrica - che punta a competere con la Tesla Model 3 - entro la fine del 2023. Secondo fonti di stampa locali questo modello, conosciuto con nome in codice interno Modena, sarebbe il primo delle quattro elettriche Xiaomi previste per aggredire il mercato interno dei New Energy Vehicles con l'obietivo di arrivare a 300.000 auto elettriche all'anno Posizionata in modo simile alla berlina P7 di Xpeng, la Sedan di Xiaomi sarebbe prevista in una versione d'ingresso con prezzo di partenza da 36.000 a 41.000 euro circa per arrivare nella variante top a circa 48.000 euro. La più economica utilizzerebbe una piattaforma da 400 Volt e batterie LFP fornite da Byd mentre il modello top sarà realizzato su una piattaforma da 800 Volt con batterie Qilin di CATL Per questo programma Xiaomi starebbe pianificando un impianto produttivo nell'area di sviluppo e tecnologia a Yizhuan (Pechino) che sarà costruito in due fasi e offrirà una capacità iniziale di 150.000 e poi 300.000 auto elettriche all'anno. Nel 2021 Xiaomi aveva annunciato l'intenzione di investire un totale di dieci miliardi di dollari circa 8,5 miliardi di euro) nel business delle auto elettriche nei prossimi dieci anni. Xiaomi opererà attraverso la sussidiaria Xiaomi Automobile Technology con un capitale sociale di un miliardo di yuan (poco meno di 140 milioni di euro). Il ceo della nuova società è Lei Jun, fondatore e ceo generale di Xiaomi. Secondo un rapporto di Car News China a novembre, lo scorso anno Xiaomi Group ha investito in diverse società coinvolte in veicoli elettrici intelligenti. Si dice anche che Lei Jun abbia l'obiettivo di produrre più di 10 milioni di auto all'anno.