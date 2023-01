Mercato autocarri in crescita, calano gli autobus

Nel 2022 si contano 25.341 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 2,1% in più del 2021, e 16.793 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+11%), così ripartiti: 1.371 rimorchi (-3%) e 15.422 semirimorchi (+12,5%). Restano in calo gli autobus (-6,4%).

A dicembre il mercato degli autocarri mantiene una variazione positiva, mentre i veicoli trainati registrano una flessione a doppia cifra, come non accadeva dallo scorso aprile. Gli autobus, invece, recuperano il segno negativo di novembre e chiudono il mese con un rialzo a doppia cifra. Nel mese sono stati rilasciati 2.559 libretti di circolazione di nuovi autocarri (+10,6% rispetto a dicembre 2021) e 1.298 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, con portata superiore a 3.500 kg (-11,8%): suddivisi in 121 rimorchi (-16%) e 1.177 semirimorchi (-11,3%).

"La mancata proroga dei termini di consegna dei beni strumentali tradizionali e innovativi acquistati nel 2022 ai fini dell'accesso al credito d'imposta rischia di mettere le imprese che hanno fatto investimenti grazie a questo provvedimento nella condizione di non poter più beneficiare del vantaggio" commenta Luca Sra, delegato Anfia per il trasporto merci "L'associazione torna a chiedere la strutturazione di un piano pluriennale per il rinnovo del parco circolante con mezzi a basse e zero emissioni e per cui siano previsti stanziamenti coerenti con quanto già messo in opera da altri Paesi dell'Unione europea".