Alfa Romeo Certified: l'usato come il nuovo

Arriva un nuovo programma dedicato alle auto usate del marchio Alfa Romeo, pensato per offrire maggiori garanzie, per via dei controlli e delle certificazioni ufficiali.

Il progetto internazionale "Alfa Romeo Certified", questo il nome ufficiale, nasce con lo scopo di trasformare l'acquisto di un'auto Alfa Romeo usata in un'esperienza simile all'acquisto di una vettura di prima immatricolazione.

Nello specifico, i veicoli usati, che aderiscono all'iniziativa, vengono sottoposti a scrupolose verifiche con oltre 120 check point da parte dei tecnici specializzati Alfa Romeo.

Inoltre, qualora sia necessario, vengono utilizzati ricambi ufficiali, un'accortezza che consente alla casa italiana di offrire una garanzia che può arrivare fino a 24 mesi dalla data di ritiro, con chilometraggio illimitato e nessuna franchigia.

Infine, aderendo alla formula "Soddisfatti o Rimborsati" il cliente può restituire il veicolo acquistato entro 10 giorni ed entro i 1.000 km, e viene sollevato dai costi di manutenzione nel primo anno o fino a 15.000 km.

Lanciato in Italia, e presto esteso ad altri mercati del Vecchio Continente, "Alfa Romeo Certified" consentirà agli estimatori del marchio, che si recano nei punti vendita, di apprezzare anche i veicoli con qualche anno sulle spalle, oltre ai nuovi modelli.

Un'iniziativa che rivela il cambiamento dell'esperienza d'acquisto che diventa personalizzata e premium.

L'interesse verso le vetture Alfa Romeo viene favorito anche mediante la nuova piattaforma digitale, che consente ai clienti di avere una visione a 360° dei veicoli disponibili e di identificare le concessionarie dove potranno comprendere meglio le caratteristiche del modello prescelto mediante un test drive senza alcun obbligo di acquisto.