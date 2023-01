Gruppo Renault: vendite in calo del 5,9% in 2022

Le vendite del Gruppo Renault scontano un quarto anno di calo consecutivo, con -5,9% nel 2022 (escludendo il mercato russo), superando appena i due milioni di veicoli venduti. Il costruttore francese guidato dal supermanager italiano Luca De Meo ha venduto 2,051 milioni di veicoli, di cui un quarto del marchio Dacia. Includendo le attività in Russia - Paese che Renault ha lasciato nel maggio 2022 per la guerra in Ucraina - le vendite subiscono un crollo di circa il 26% in un anno. Prima del conflitto scatenato dal presidente Vladimiir Putin, il gruppo di Boulogne-Billancourt dominava il mercato russo, con circa 500.000 veicoli venduti, in particolare, con il marchio Lada. Al livello mondiale, la discesa del marchio Renault (-14,6%) viene controbilanciata dalle performance del marchio a basso costo Dacia (+6,8%).