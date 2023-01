Auto: dalla Bei 40 milioni di euro a Punch per idrogeno

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e il gruppo belga Punch uniscono le forze per promuovere la decarbonizzazione dei veicoli passeggeri, commerciali e industriali tramite lo sviluppo di tecnologie per la propulsione a idrogeno ed elettrica e i relativi sistemi di stoccaggio energetico. La Bei darà a Punch un finanziamento di 40 milioni di euro per sostenere le attività di ricerca, sviluppo e innovazione della società. Gli investimenti saranno effettuati principalmente presso le sedi aziendali di Torino e, in misura minore, di Strasburgo.

Le risorse consentiranno al Gruppo Punch di sviluppare tecnologie per motori a idrogeno e relativi sistemi di stoccaggio energetico (fuel cells) per il settore automobilistico e dei veicoli commerciali e industriali, con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e la diffusione di tecnologie innovative in tutta Europa.

"Operazioni come questa sono fondamentali per promuovere la decarbonizzazione del settore automobilistico e dei veicoli industriali e commerciali tramite lo sviluppo di soluzione innovative come motori ad idrogeno, fuel-cell e elettrici," spiega Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei. "Investire in tecnologie che promuovono la mobilità sostenibile è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi climatici. È un'ottima notizia che la Bei, sostenuta dal Piano di investimenti per l'Europa, fornisca questo finanziamento per lo sviluppo di tecnologie per motori a idrogeno per veicoli commerciali e industriali in Italia e in Francia. Questa operazione creerà posti di lavoro e sosterrà lo sviluppo di tecnologie verdi innovative a beneficio di tutti i cittadini europei" sottolinea Il commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni. "Il sostegno della Bei sarà un fattore chiave per l'attuazione della nostra visione di una mobilità sostenibile per tutti" sottolinea Guido Dumarey, proprietario e presidente fondatore del Gruppo Punch.