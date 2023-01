Via libera Ue a joint-venture Stellantis-Hon Hai

Via libera della Commissione europea alla nascita di una joint-venture tra Stellantis e la società Hon Hai di Taiwan. L'operazione, secondo la valutazione di Bruxelles resa nota oggi, non presenta alcun problema dal punto di vista della concorrenza e può quindi può essere autorizzata in base al regolamento Ue sulle concentrazioni.

La nuova società avrà il suo quartier generale nei Paesi Bassi e svilupperà semiconduttori per il mercato degli autoveicoli. La Hon Hai fornisce servizi manifatturieri elettronici per computer, apparati di comunicazione e prodotti elettronici di largo consumo.