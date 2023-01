Mercedes e Bmw spostano impianti dall'Asia all'Est Europa

Mercede e Bmw stanno stanno espandendo la loro capacità di produzione di veicoli elettrici in est Europa accorciando le linee di fornitura in un contesto di deglobalizzazione dell'Ue. Le interruzioni dovute alle pandemie e l'invasione russa dell'Ucraina hanno spinto le aziende tedesche ad accelerare la localizzazione, dando alle nazioni vicine una possibilità di recuperare quote di mercato che si erano spostate in Asia, viene sottolineato in un rapporto la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo citato da Bloomberg. Bmw sta costruendo un nuovo stabilimento a Debrecen, in Ungheria che produrrà la sua nuova generazione di veicoli elettrici e batterie ad alta tensione. L'impianto sarà il primo sito produttivo di Bmw ad essere alimentato senza combustibili fossili. A dicembre Mercedes ha, invece, comunicato di voler costruire una fabbrica di furgoni elettrici accanto a quella di batterie a Jawor, in Polonia.