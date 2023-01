Bmw M chiude l'anno del 50mo anniversario con vendite record

Risultati record per Bmw M GmbH la divisione che nell'ambito del Gruppo di Monaco da mezzo secolo si occupa di modelli ad alte prestazioni.

Nell'anno del suo 50mo anniversario Bmw M ha immatricolato - nonostante il perdurare di condizioni difficili nell'area della logistica e delle catene di fornitura - 177.257 veicoli con un aumento dell'8,4% rispetto all'anno precedente. Il singolo mercato più importante nel 2022 è stato ancora una volta quello degli Stati Uniti, seguito da quello interno tedesco e dal Regno Unito.

"L'entusiasmo della comunità M per le prestazioni emozionanti e potenti su strada e su pista ci ha accompagnato per tutto l'anno dell'anniversario - ha detto Franciscus van Meel, presidente del consiglio di amministrazione di Bmw M GmbH -Tutto ciò si traduce anche in un nuovo record di vendite per le automobili Bmw M, che ci dà una prospettiva positiva per il 2023".

Il 2022 ha segnato l'ingresso della marca di auto ad alte prestazioni nell'era della mobilità elettrica. "Il modello Bmw M più venduto nel 2022 è stata la i4 M50 completamente elettrica - dichiara Timo Resch, responsabile clienti, marchi e vendite di Bmw M GmbH -Per noi, questo è un chiaro segnale che l'esclusivo feeling M è arrivato nel mondo dei veicoli elettrificati".

Bmw i4 M50 è spinta su entrambi gli assi anteriore e posteriore da motori elettrici che insieme generano una potenza massima di 544 Cv. Un'erogazione di potenza perfettamente coordinata sui due assi grazie alle sospensioni indipendenti assicurano un'esperienza di guida tipica della M, caratterizzata da dinamica, agilità e precisione, che si è rivelata sin dall'inizio un vero e proprio richiamo per il pubblico.

Con i4 M50 lo scorso anno ha debuttato con grande successo anche la Bmw iX M60 seconda modello ad alte prestazioni completamente elettrico di Bmw M GmbH. Nel 2023, Bmw M GmbH continuerà la sua offensiva di prodotti con, tra l'altro, la prima automobile elettrificata ad alte prestazioni, la XM, e la i7 M70 basata sulla Bmw i7.