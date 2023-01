Toyota: nel 2023 prevede di produrre 10,6 milioni di veicoli

Toyota Motor prevede di assemblare 10,6 milioni di veicoli nel 2023, pur avvertendo che la produzione finale potrebbe essere inferiore del 10% se non sarà in grado di procurarsi di componenti sufficienti, in particolare di semiconduttori. Lo riporta Bloomberg citando una nota della società.

L'obiettivo sarebbe un salto significativo rispetto ai 9,2 milioni di veicoli che prevede di produrre per l'anno fiscale fino a marzo, il che implica che potrebbe produrre almeno il 10% in più di automobili. A novembre, la casa automobilistica aveva abbassato le previsioni di produzione a causa di una persistente mancanza di microchip per le automobili.

"Attualmente stiamo lavorando per raggiungere un volume di produzione con un tetto massimo di 10,6 milioni di unità per il 2023", afferma Toyota in una nota, aggiungendo che c'è un "rischio di fluttuazione al ribasso di circa il 10%".