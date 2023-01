Stellantis: Le Monde, 2 anni dopo un gruppo a più velocità

"Stellantis: due anni di una dinamica a diverse velocità": questo il titolo di un articolo che il quotidiano francese Le Monde consacra oggi a Stellantis, il grande gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Psa. "All'interno del gruppo alcuni marchi come Peugeot e Jeep realizzano buone performance mentre altri arrancano, come Citroen", scrive il quotidiano parigino aggiungendo che a due anni dalla sua fondazione, il 16 gennaio 2021, Stellantis ha "trovato il suo posto nel concerto dei costruttori mondiali".

"Quello, un po' particolare, di un marchio divenuto in tempi record tra i più redditizi, quando invece, le sue componenti iniziali, Fiat Chrysler (Fca) e Peugeot-Citroen (Psa), erano lungi dall'avere una salute scintillante". E ancora: "N.4 mondiale, Stellantis ha registrato, per il suo primo esercizio un risultato record di 13 miliardi di euro, con margine operativo dell'11,8%". E tuttavia, sottolinea Le Monde, le tredici firme del gruppo guidato da Carlos Tavares non "progrediscono allo stesso ritmo". Tra i risultati più deludenti, il quotidiano cita Opel e Alfa Romeo, "che ancora non riescono a fermare i l loro declino, ma anche DS, le cui ambizioni nel settore premium vanno ancora concretizzate". Ma i "segnali più preoccupanti - avverte Le Monde - arrivano da Citroen. In costante perdita di velocità, il marchio ha visto le vendite mondiali passare da 1,4 milioni nel 2010 a meno di 700.000 nel 2022". Mentre in Francia, le immatricolazioni sono calate del 19%. Doppiata da Dacia, Citroen retrocede al quarto posto sul mercato nazionale, dove pesa ormai appena l'8,5%, il minimo storico". Un campanello d'allarme per la storica casa fondata nel marzo 1919 da André Citroën e che ha segnato la storia dell'industria automobilistica europea.