Più 200% di soci per Lynk & Co nel 2022 in sette mercati

Un 2022 di crescita percentuale a tre cifre, per Lynk & Co che ha registrato un grande afflusso di nuovi abbonati e una crescita che ha portato a un incremento di circa il 200% degli utenti registrati. Si è infatti passati da un totale di 60.000 a oltre 170.000 soci in sette mercati come Olanda, Svezia, Germania, Francia, Italia, Spagna e Belgio.

La ricetta del successo, per Lynk & Co, è quella del non voler essere un classico brand automotive, a partire dalla sua offerta che si basa su un abbonamento mensile (550 euro al mese) che permette ai soci di avere a disposizione il Suv ibrido 01 e di accedere a tanti servizi, compresi assicurazione, manutenzione e bollo includi nel canone mensile. La 01 può poi essere condivisa anche con altri utenti, permettendo ai soci di ridurre il canone mensile e dando la possibilità di accedere alla formula di mobilità flessibile a più persone.

"Il 2022 - ha commentato Alain Visser, Ceo di Lynk & Co - ha mostrato quanto sia potente il messaggio di Lynk & Co, una forza da non sottovalutare. Con il nostro abbonamento all-inclusive speriamo di mostrare non solo ai nostri soci la semplicità radicale della nostra idea, portando soluzioni sostenibili e flessibili nell'industria automotive. Stiamo compiendo grandi passi e nella giusta direzione".

Nel 2022 non è cresciuto soltanto il numero di soci Lynk & Co, ma anche la forza lavoro che è stata più che raddoppiata.

340 lavoratori da tutto il mondo si sono infatti uniti al team.

Ad oggi il numero totale di dipendenti ha raggiunto quasi quota 800 e la forza lavoro del mobility brand è composta per il 45% da donne.