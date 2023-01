Italvolt, con StoreDot per batterie a ricarica ultrarapida

Italvolt ha avviato una collaborazione strategica con StoreDot, gruppo che opera nella tecnologia delle batterie agli ioni di litio a ricarica ultrarapida e ad alta densità energetica.

In base ai termini dell'accordo, StoreDot concederà in licenza a Italvolt la propria tecnologia di ricarica ultrarapida e i diritti di proprietà intellettuale per la produzione di batterie agli ioni di litio Xfc presso il proprio stabilimento in Italia. Inoltre è compreso un accordo di off-take che prevede la fornitura delle batterie a StoreDot da parte di Italvolt per la propria attività e i propri clienti. StoreDot ha l'obiettivo di sviluppare batterie avanzate in grado di garantire un'autonomia di 100 miglia (160 km) con una ricarica di cinque minuti entro il 2024, 100 miglia con tre minuti di ricarica entro il 2028 e 100 miglia con due minuti di ricarica entro il 2032.

"La nostra collaborazione con StoreDot rappresenta un punto di svolta nel nostro percorso verso la produzione di celle per batterie agli ioni di litio di alta qualità, su ampia scala.

L'approccio modulare alla produzione e tecnologicamente agnostico di Italvolt ci garantirà di rimanere all'avanguardia nel settore, in linea con i progressi tecnologici" commenta Lars Carlstrom, fondatore e ceo di Italvolt. "Siamo entusiasti di questa collaborazione strategica con Italvolt, azienda che condivide la nostra ambizione per l'intero ecosistema delle batterie e che sarà fondamentale per assicurarci la capacità produttiva europea. Questo accordo ci permette di ottenere una capacità produttiva diretta, così da garantire la fornitura di celle ai nostri futuri clienti Oem. È fondamentale che StoreDot stabilisca relazioni di questo tipo poiché nei prossimi mesi ci avvieremo rapidamente verso la produzione di massa delle nostre batterie a carica ultrarapida" aggiunge Doron Myersdorf, ceo di StoreDot