BMW, stop alla fornitura per le Forze Armate del Regno Unito

Bmw ha smesso di fornire auto alle forze armate britanniche, interrompendo un sodalizio nato diversi anni fa.

La notizia viene riportata da AutoExpress, che cita una nota della filiale britannica di Bmw: " Vista l'elevata domanda per le nostre auto, che continua a superare l'offerta, in futuro daremo la priorità ai clienti al dettaglio e aziendali, allontanandoci da alcune aree delle nostre autorità e attività specializzate".

Un altro effetto collaterale della carenza dei materiali, alla base dei ritardi delle consegne patite sopratutto dai brand premium europei, che non hanno avuto cali nella domanda anche durante la pandemia. Inoltre, la filiale londinese Bmw Park Lane, dedicata alla preparazione dei veicoli speciali, è entrata in fase di ristrutturazione.