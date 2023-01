Autotrasporto merci, tornano a crescere le imprese attive

Nel 2022 il numero di imprese attive nel settore dell' autotrasporto merci in Italia è tornato a crescere per la prima volta dal 2018. Il dato è quello che emerge da un'elaborazione dell'Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile di Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulla base di uno studio dell'Osservatorio congiunturale trasporti di Conftrasporto.

Tra il 2018 e fine 2021 il numero di imprese attive nel settore dell'autotrasporto di merci in Italia è passato da 81.739 a 75.312, con un calo di più di 6.400 unità, pari a circa l'8%. Nel primo trimestre del 2022 si è verificata un'inversione di tendenza: infatti il numero di imprese attive è stato pari a 75.528 unità, con un aumento di 216 unità (+0,3%) rispetto alle 75.312 censite nel secondo semestre 2021.

"Per favorire il consolidamento dello sviluppo del settore dell'autotrasporto merci italiano - hanno commentato da Airp - incrementando al contempo la competitività e la vocazione alla sostenibilità delle imprese che lo compongono, è fondamentale adottare soluzioni in grado di ottimizzare i costi di esercizio e ridurre l'impatto ambientale delle attività di trasporto".

"Tra queste - hanno fatto sapere ancora da Airp - c'è l'impiego di pneumatici ricostruiti, che permette di ottenere risparmi concreti dal punto di vista economico ed ecologico (risparmio di materie prime e taglio di emissioni di CO2), senza rinunciare alla sicurezza, dato che gli pneumatici ricostruiti sono soggetti a requisiti di omologazione analoghi a quelli previsti per gli pneumatici nuovi".