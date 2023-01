Tesla scommette sull'Indonesia.

Il colosso di Elon Musk è vicino a un accordo preliminare per realizzare un impianto di produzione nel paese. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la fabbrica potrebbe produrre 1 milione di auto all'anno.

L'indiscrezione si accompagna all'investimento da 770 milioni di dollari che Tesla intende effettuare in Texas per ampliare il suo impianto.