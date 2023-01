Starace, escluso categoricamente che Enel farà auto

"Escludo categoricamente che noi cisi metta a fare automobili, non esiste proprio". Lo ha detto l'Ad di Enel, Francesco Starace, interpellato sulla possibilità che Enel entri nella produzione di e-car, durante la presentazione del rapporto 100 italian e-mobility stories.

Starace ha ricordato che "l'auto è un concentrato di tecnologie e know how pazzesco" e che anche Apple si è cimentato senza successo. "Più è piccola più è difficile farla bene" ha detto ancora Starace parlando delle auto elettriche.

Il costo di un auto elettrica, per l'Ad di Enel, "è difficile da valutare se non si conoscono i volumi di produzione. Se si produce poco i costi saranno più alti. Se si osserva come è fatta un'auto elettrica si vede che è intrinsecamente meno cara.

Bisogna sviluppare un mercato che abbia dei volumi equivalenti" ha aggiunto rilevando l'importanza di "essere competitivi, se qualcuno comincia, gli altri devono adeguarsi".