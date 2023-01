Marchio Volkswagen 2022, consegne -6,8% ma boom elettriche

Il marchio Volkswagen ha consegnato nel 2022 oltre 4,5 milioni di veicoli (-6,8%) di cui circa 330.000 unità di modelli completamente elettrici, con una crescita in questo caso del 23,6% su base annua.

Il calo delle consegne del marchio Volkswagen rispetto all'anno precedente - si legge nella nota diffusa dalla Casa di Wolfsburg - è la conseguenza della difficile situazione dell'offerta, per la carenza di prodotto ma il portafoglio ordini rimane molto elevato (circa 640.000 clienti solo in Europa).

"Abbiamo ottenuto un solido risultato di vendita nel 2022 - ha dichiarato Imelda Labbé, membro del consiglio di amministrazione di Volkswgen con responsabilità per vendite, marketing e assistenza post-vendita - nonostante i persistenti colli di bottiglia nella fornitura. La marcata crescita dei modelli Bev conferma che grazie al nostro attraente portafoglio di prodotti, siamo sulla buona strada per diventare il marchio più desiderabile per la mobilità sostenibile".

Volkswagen sta accelerando il ritmo della sua offensiva elettrica con dieci nuovi modelli Bev entro il 2026. A quella data - ribadisce il comunicato di Volkswagen - il marchio avrà il prodotto giusto in ogni segmento, dall'auto elettrica entry-level con un prezzo indicativo inferiore a 25.000 euro alla nuova ammiraglia ID.7 . Con circa 170.000 unità consegnate ai clienti nel 2022, la ID.4 è la prima auto elettrica mondiale del Gruppo Volkswagen.

In Cina, il più grande mercato di vendita dell'azienda, Volkswagen ha più che raddoppiato le consegne (143.100 in totale) dei modelli completamente elettrici ID.3 , ID.4 e ID.6.

Da quando la prima ID.3 è stata consegnata a un cliente nel settembre 2020, Volkswagen ha consegnato più di 580.000 unità della ID. famiglia in tutto il mondo sfruttando la base tecnica Meb. A livello generale i suv sono il segmento di mercato in crescita più rapida e Volkswagen si è affrettata ad adattare sistematicamente il proprio portafoglio a questa tendenza. La quota di suv sul totale delle consegne è salita al 45% (+4%).

Negli Stati Uniti, oltre l'80% delle immatricolazioni Volkswagen è relativo a questo segmento e in Europa, T-Roc è il modello più venduto nel mercato dei suv. Per ciò che riguarda il 2023 Volkswagen prevede che sarà un altro anno volatile e impegnativo a causa dei persistenti colli di bottiglia nella fornitura di semiconduttori.

L'azienda - si legge nella nota - prevede comunque un progressivo miglioramento della situazione dell'offerta, con una produzione in assestamento con l'avanzare dell'anno. "Stiamo facendo del nostro meglio - ha detto al riguardo Labbé - per ridurre ulteriormente i tempi di consegna ai nostri clienti e per smaltire l'elevato portafoglio ordini il più rapidamente possibile".