Audi 2022, leggero calo globale ma cresce (+1,2%) in Europa

Tra i pochi player del settore automotive, con 624.498 auto consegnate in Europa Audi è stata in grado di aumentare le vendite dell'1,2% nel 2022 rispetto all'anno precedente.

Ancore più forte la crescita dei modelli completamente elettrici come Q4 e-Tron (+99,4%), e-Tron GT (+29,2%) e il suv e-Tron (+8,5%). Audi Sport ha contribuito al buon risultato con il record di 29.417 veicoli consegnati in Europa (+30,8%).

In totale, anno su anno, le vendite sono state aumentate nei 29 mercati europei, con una forte contribuzione della Germania hanno contribuito in modo particolarmente forte alle tendenze positive in Europa (214.678 veicoli, +18,%).

Considerando le vendite globali è stato raggiunto un volume di 1,61 milioni di unità appena sotto al risultato ottenuto complessivamente lo scorso anno.

La domanda di modelli Audi completamente elettrici è stata più alta che mai negli Stati Uniti nel 2022 dove è stato toccato il record di 16.177 immatricolazioni Bev con un aumento del 47,3% rispetto al 2021. A causa di colli di bottiglia logistici e di approvvigionamento, il numero totale di veicoli consegnati negli Stati Uniti ha invece raggiunto le 186.875 unità, leggermente al di sotto (-4,7%) dell'anno precedente. In Cina la Casa dei Quattro Anelli ha consegnato un totale di 642.548 auto, ovvero l'8,4% in meno rispetto al l'anno scorso.

Il calo è dovuto alle continue strozzature dell'offerta, in particolare in semiconduttori, nonché alle limitazioni di produzione locale dovute al Covid-19.

Nel 2022, l'azienda ha ampliato con successo il proprio portafoglio elettrico in Cina con il nuovo Audi Q5 e-Tron Roadjet, Audi Q4 e-Tron e Audi RS e-Tron GT. Ulteriori aumenti sono stati raggiunto da Audi A3 (+ 10,0%), Audi A4 (+ 14,9$) e Audi Q5 (+ 4,5%).

La domanda di modelli completamente elettrici in altri mercati in tutto il mondo è aumentata del 90,2%. Audi ha registrato una crescita significativa, soprattutto in Medio Oriente (+47,9%), India (+27,1%) e Taiwan (+22,2%).

"Anche se stiamo ancora affrontando sfide economiche globali, guardiamo al futuro con fiducia - ha commentato Hildegard Wortmann, membro del consiglio di amministrazione di Audi AG con responsabilità per vendite e marketing - questo perché stiamo andando nel 2023, durante il quale noi accelererà la trasformazione insieme, con un portafoglio attraente, un gran numero di ordini e un team altamente motivato".