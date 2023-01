Volvo Cars ha acquisito il 100% di Zenseact

Volvo Cars ha acquisito il 100% della sua controllata, specializzata nello sviluppo di software per la guida autonoma, Zenseact. Prima della transazione, Volvo Cars deteneva l'86,5% del capitale dell'azienda ed ha ora acquisito la quota rimanente da Ecarx, una società specializzata in tecnologie per la mobilità.

L'acquisizione della restante quota del 13,5% di Zenseact è stata presentata come una mossa strategica volta a possedere una quota maggiore del software alla base delle funzionalità fondamentali delle auto del futuro e a sostenere l'obiettivo strategico di Volvo Cars di posizionarsi come leader nel settore delle nuove tecnologie.

Con questa operazione, Volvo Cars definisce e semplifica ulteriormente l'assetto proprietario di Zenseact, facendo della società di software una consociata controllata al 100% da Volvo Cars. Zenseact continuerà a rimanere un'azienda autonoma e a operare come tale, concentrandosi sullo sviluppo di tecnologie per la sicurezza, l'assistenza avanzata alla guida e la guida autonoma che saranno introdotte per la prima volta nelle auto a marchio Volvo e Polestar.

Il progetto di collaborazione in corso tra Zenseact ed Ecarx proseguirà come previsto. L'acquisizione della quota rimanente di Zenseact è stata finalizzata lo scorso 31 dicembre.