Iveco Group: 36 veicoli anfibi di Idv per la Marina Militare

Idv, azienda di Iveco Group che sviluppa e produce veicoli speciali per missioni di peacekeeping e protezione civile, fornirà 36 veicoli blindati anfibi (vba) in versione "Trasporto Truppa" alla Marina Militare Italiana.

"Il contratto - precisa una nota - rientra nell'ambito di un programma di ampliamento e rinnovamento della flotta di veicoli della Difesa per incrementare la capacità operativa nazionale di proiezione dal mare da parte della Marina Militare Italiana. Il Vba è un veicolo 8x8 capace di operare su tutti i tipi di terreno e in grado di essere lanciato e recuperato da una nave anfibia in mare aperto, offrendo al tempo stesso un'eccellente mobilità ed un'elevata protezione balistica, anti-mina e anti-Ied".