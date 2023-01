Bentley ottiene un +4% nelle vendite del 2022

Il 2022 è stato un anno particolarmente positivo per Bentley Motors, visto che ha ottenuto risultati commerciali migliori del 4% rispetto a quelli del 2021. Precisamente sono state 15.174 le vetture vendute nel 2022 e, per migliorare il risultato dell'anno dei record, sono stati fondamentali i nuovi modelli, la crescita di richieste di personalizzazioni Mulliner, oltre alle nuove auto ibride del brand.

Favorita dalla domanda crescente dei SUV, la Bentayga è il modello più venduto di Bentley, visto che rappresenta una quota del 42% tra le auto immatricolate dal marchio inglese.

Anche la Continental GT e la GT Convertible continuano ad avere un grande successo, considerando che rappresentano quasi un terzo delle vendite.

Inoltre, la Flying Spur ha raggiunto il 28% delle vendite totali, grazie anche all'introduzione del nuovo modello Hybrid.

Tra i mercati, infine, le Americhe hanno conservato la loro posizione dominante, facendo registrare un numero di vendite mai raggiunto in precedenza.

Adrian Hallmark, Chairman and Ceo of Bentley Motors, ha dichiarato: "In quello che è stato un altro anno di imprevedibilità, l'azienda ha superato gli ostacoli che si sono presentati sul mercato globale ed ha dimostrato una grande capacità di resilienza per conseguire il terzo anno consecutivo di vendite record".