Tesla, arriva il volante convenzionale per Model S ed X

La Tesla cambia il volante della Model S e della Model X, o meglio, lo aggiorna. Infatti, adesso è disponibile anche in formato tradizionale, oltre a quello denominato Yoke.

Quest'ultimo, tagliato nella parte alta, ha un appeal futuristico, ma ora, nel configuratore, rappresenta un'alternativa, sempre di serie, a quello convenzionale.

Si tratta di una novità che arriva insieme ad altri aggiornamenti per la gamma dei modelli in questione. Infatti, nella parte posteriore la lettera T è stata sostituita con il nome del brand statunitense.

Inoltre, le varianti Plaid, quelle più performanti, come sottolineano le prestazioni, indossano pinze dei freni di colore rosso, per sottolineare il loro spirito sportivo.

Nello specifico, la Model S Plaid scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,1 secondi e tocca i 322 km/h di velocità massima, mentre la Model X Plaid arriva a 262 km/h scattando da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi.