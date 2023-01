Kia Motors: obiettivo crescita anche nel 2023

Il 2022 è stato un anno da ricordare per Kia, premiata tanto dalla critica con la EV6 eletta Car of the Year, quanto nei risultati commerciali registrati nell'anno appena concluso.

Il volume di vendita è salito a 2.903.619 veicoli, con un balzo in avanti del 4,6% sul 2021. Le vendite nei mercati extra Corea hanno fatto segnare un incremento del 5,4% rispetto allo scorso anno con 2.362.551 unità. Nel 2022 la crescita è stata trainata dal suv Sportage con 452.068 unità vendute, seguito dal suv Seltos a 310.418 unità e dall'altro suv del brand, Sorento, che ha totalizzato 222.570 unità. Nel mercato globale dei veicoli elettrici, inoltre, Kia EV6 ha dimostrato una buona competitività con quasi 80mila unità vendute in tutto il mondo.

Per il 2023, Kia si è posta l'obiettivo di vendere a livello mondiale 3,2 milioni di veicoli, di cui 585.120 in Corea e 2,61 milioni negli altri mercati. Nel 2023 verranno avviate nuove strategie di espansione commerciale nei diversi mercati, con l'introduzione di un sistema di produzione flessibile per lo sviluppo di veicoli PBV nonché con prodotti e soluzioni pensati su misura dei clienti. Il nuovo anno inizierà con il debutto del suv EV9.